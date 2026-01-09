Fioretto femminile 9 azzurre nel tabellone principale di Coppa del Mondo a Hong Kong

A Hong Kong si svolge la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile, con nove atlete italiane qualificate per il tabellone principale. Un risultato positivo che testimonia la solidità del settore azzurro, con anche un derby tra le nostre concorrenti nel primo turno. La competizione prosegue con attenzione, seguendo da vicino le prestazioni delle sportive italiane in questa importante fase della stagione.

Ottimo bilancio per l’Italia nella prova individuale: nove qualificate alla giornata decisiva di domani, con anche un derby azzurro al primo turno. Sono nove le atlete italiane che hanno conquistato l’accesso al tabellone principale della gara individuale nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in corso a Hong Kong. La giornata clou è . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Scherma, 72 azzurri pronti per la Coppa del Mondo: spada a Fujairah, sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e Parigi

Leggi anche: Scherma: in Coppa del Mondo sette spadiste approdano nel tabellone principale a Fujairah

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Spada a Fujairah, GP di Tunisi per la sciabola, fioretto tra Hong Kong e Parigi: il 2026 della scherma scatterà con 72 azzurri in pedana per un altro super weekend di Coppa del Mondo; Coppa del Mondo, le scelte dell'Italia per le prime tappe del nuovo anno: 72 azzurri in pedana; Coppa del Mondo di fioretto, Carlotta Ferrari a Hong Kong.

Dalla spada al fioretto, 72 azzurri in pedana per la coppa del mondo - A Parigi, nello Stade Pierre de Coubertin, lo storico appuntamento per il fioretto maschile con l'Italia che si presenta con il detentore del trofeo Alessio Foconi, vincitore lo scorso anno della gara ... unionesarda.it