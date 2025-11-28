Convocati Cagliari le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus Ecco la lista completa | la decisione finale su Mina!

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus. Ecco la lista completa l Cagliari si prepara ad affrontare la Juventus a Torino senza diversi giocatori chiave. Nonostante le assenze pesanti di Belotti, Mazzitelli, Rog, Mina e Ze Pedro, il tecnico Fabio Pisacane ha diramato la lista dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

convocati cagliari le scelte di pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la juventus ecco la lista completa la decisione finale su mina

© Calcionews24.com - Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus. Ecco la lista completa: la decisione finale su Mina!

Argomenti simili trattati di recente

convocati cagliari scelte pisacaneConvocati Cagliari per la Juventus: la scelta di Pisacane su Mina e Mazzitelli. La lista completa – FOTO - Convocati Cagliari per la Juventus: ecco le scelte di Fabio Pisacane per la trasferta di domani contro gli uomini di Luciano Spalletti Il Cagliari ha appena diramato i convocati di Fabio Pisacane per ... Secondo cagliarinews24.com

convocati cagliari scelte pisacaneCagliari, i convocati da Pisacane: Mina non c’è - Il difensore colombiano non ci sarà e dovrebbe saltare anche la sfida di Coppa Italia col Napoli in programma mercoledì ... Segnala calciocasteddu.it

convocati cagliari scelte pisacaneConvocati Cagliari, due assenti per il match contro la Juventus all’Allianz Stadium: Pisacane deve rinunciare a due pedine fondamentali - La doppia assenza è una tegola in difesa e a centrocampo, ma l’allenatore non cerca alibi La Juventus riceve un doppio vantaggio in vista della sf ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Convocati Cagliari Scelte Pisacane