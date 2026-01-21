A Recanati, il problema delle auto senza assicurazione rimane rilevante. Dopo il sequestro di due veicoli avvenuto il 1° gennaio, altri due casi simili si sono verificati nei giorni successivi. Questi episodi evidenziano come la questione della copertura assicurativa rappresenti una realtà da monitorare costantemente, con un impatto diretto sulla sicurezza e sulla legalità sulle strade della città.

Ma quante sono, a Recanati, le auto senza copertura assicurativa? Dopo il sequestro avvenuto il primo gennaio, nei giorni successivi si sono registrati altri due casi analoghi, segno di un fenomeno tutt’altro che marginale. Il primo intervento risale al 9 gennaio, quando alle 17.05 il personale dellla polizia locale ha proceduto al sequestro amministrativo di un’autovettura, risultata priva della obbligatoria assicurazione di responsabilità civile. Il veicolo è stato affidato in deposito al custode-acquirente individuato, la F.lli Zallocco S.r.l., con sede lungo la statale 16 a Loreto. Analogo provvedimento è stato adottato pochi giorni dopo, martedì 13 alle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La polizia locale sequestra due auto senza assicurazione

