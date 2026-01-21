Boom di auto senza assicurazione e 6 mila passaggi col rosso | la fotografia della Polizia Locale sul 2025

Secondo i dati della Polizia Locale, nel 2025 si registra un aumento di veicoli senza assicurazione e di passaggi con il semaforo rosso, con conseguenti multe e controlli più stringenti. La relazione evidenzia anche irregolarità in cantieri e attività commerciali, sottolineando la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza e alla legalità nelle aree urbane.

Migliaia di multe per chi brucia il semaforo rosso e un'impennata di veicoli pizzicati senza assicurazione, ma anche un lavoro tra cantieri edili e locali non a norma. La Polizia Locale scatta la fotografia del 2025: la tecnologia aiuta a scovare i "furbetti", mentre sul territorio si stringono.🔗 Leggi su Forlitoday.it La polizia locale sequestra due auto senza assicurazioneA Recanati, il problema delle auto senza assicurazione rimane rilevante. Leggi anche: Polizia locale: in un anno 578 mezzi fermati senza assicurazione La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Sicurezza stradale, boom di sanzioni: a Civitanova in 245 pizzicati in auto senza cinture; Jeff Bezos ha successo anche quando si mettere a vendere auto: boom di prenotazioni per il suo pick-up; Roma, boom di multe nel 2025: due milioni di sanzioni. Il parcheggio selvaggio dilaga; Ibride ricaricabili - Boom in Europa, flop negli USA: perché le plug?in non convincono gli americani. Multe, più di 3mila in un anno: un terzo derivano dal T-Red di Visnadello. Boom di auto senza assicurazioniSPRESIANO (TREVISO) - Più di tremila multe in un anno e incidenti stradali in aumento. Più precisamente, 3.331 verbali per un totale di oltre 760 mila euro incassati. E, di ... ilgazzettino.it Sicurezza stradale, boom di sanzioni: a Civitanova in 245 pizzicati in auto senza cintureCIVITANOVA Tolleranza zero per le condotte pericolose. Orientata da questo principio, l’attività della polizia locale di Civitanova nel 2025 ha prodotto risultati virtuosi con ... msn.com Sicurezza stradale, boom di sanzioni: a Civitanova in 245 pizzicati in auto senza cinture - facebook.com facebook Riparte l’industria: +1,5% sul mese, +1,4% annuo. Boom dei farmaci, giù le auto ilsole24ore.com/art/industria-… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.