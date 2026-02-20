Controlli a largo raggio a San Cristoforo rinvenuta droga e multati i commercianti irregolari
A San Cristoforo, la polizia ha scoperto droga durante un controllo straordinario, causato da crescenti segnalazioni di attività illecite. Le forze dell’ordine hanno impiegato diverse volanti, unità cinofile e motociclisti per pattugliare il quartiere. Durante l’operazione, sono stati multati diversi commercianti che svolgevano attività senza autorizzazione. Un negozio è stato individuato come punto di spaccio e sequestrata una quantità di sostanze stupefacenti. La polizia continuerà i controlli per garantire maggiore sicurezza ai residenti.
Sotto sequestro, a carico di ignoti, 180 grammi di cocaina e 170 grammi di marijuana. Sanzionati anche gli automobilisti indisciplinati La questura di Catania ha disposto, nei giorni scorsi, un ontrollo straordinario del territorio nel quartiere San Cristoforo su coordinamento dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, intervenuto con volanti, unità cinofile e personale in moto insieme al reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale” e agli agenti dei settori “annona” e “viabilità” della polizia locale. I poliziotti hanno controllato diverse zone del quartiere, effettuando una serie di accertamenti ad ampio raggio che hanno riguardato la verifica dell’osservanza delle licenze da parte dei titolari e dei gestori di attività commerciali, il contrasto all'abusivismo commerciale e la repressione delle condotte di guida scorrette.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
