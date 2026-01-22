Controlli straordinari a San Cristoforo | sequestrate centinaia di dosi di droga munizioni e una pistola giocattolo

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari nel quartiere San Cristoforo, sequestrando numerose dosi di droga, munizioni e una pistola giocattolo. L’operazione mira a garantire maggiore sicurezza e a contrastare attività illecite nella zona. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di vigilanza sul territorio, con l’obiettivo di tutelare la comunità e prevenire comportamenti criminali.

Denunciato un 18enne per detenzione di munizioni per armi. Il giovane nascondeva sotto la sella del suo scooter 7 munizioni per pistola e fucile La polizia ha svolto un controllo straordinario del territorio che ha interessato, in particolar modo, il quartiere San Cristoforo. I poliziotti della questura di Catania hanno pattugliato le viuzze del quartiere con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga in città e prevenire fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa. I protagonisti dell’attività di controllo sono stati Maui, Ares e Orso, i cani-poliziotto dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, specializzati nella ricerca di droga, armi ed esplosivi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

San Cristoforo, minorenne arrestato: aveva una pistola modificata e le munizioniDurante un'operazione di controllo nel capoluogo etneo, i Carabinieri di Catania hanno arrestato un minorenne per aver posseduto una pistola modificata e munizioni illegali, nel quadro di un potenziamento dei servizi di sicurezza contro il traffico di armi.

