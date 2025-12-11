Più videocamere e un' interlocuzione con la Marina Militare Il Comune corre ai ripari e promette più controlli al Parco del Cardeto

Dopo il taglio di sette alberi nel Parco del Cardeto, il Comune di Ancona ha annunciato un incremento dei controlli e una maggiore interlocuzione con la Marina Militare per tutelare l’area e prevenire ulteriori atti vandalici. La misura mira a rafforzare la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio verde cittadino.

ANCONA – Dopo la denuncia presentata ieri dal Comune di Ancona in seguito al grave episodio avvenuto all’interno del Parco del Cardeto, dove ignoti hanno tagliato con una sega sette alberi, l’Amministrazione comunale ha deciso di rafforzare il livello di tutela dell’area onde evitare che simili. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

