Troppi affitti per le scuole la Provincia corre ai ripari e chiede ' aiuto' ai sindaci
La Provincia di Caserta avvia una nuova fase di programmazione per l’edilizia scolastica e punta alla riduzione dei costi legati agli affitti passivi. E' stato infatti approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di aree o immobili da destinare a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
