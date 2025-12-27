Troppi affitti per le scuole la Provincia corre ai ripari e chiede ' aiuto' ai sindaci

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Caserta avvia una nuova fase di programmazione per l’edilizia scolastica e punta alla riduzione dei costi legati agli affitti passivi. E' stato infatti approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di aree o immobili da destinare a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

troppi affitti per le scuole la provincia corre ai ripari e chiede aiuto ai sindaci

© Casertanews.it - Troppi affitti per le scuole, la Provincia corre ai ripari e chiede 'aiuto' ai sindaci

Leggi anche: Social proibiti ai minori di 16 anni, l’Ue corre ai ripari: “Ci sono troppi pericoli sul web”

Leggi anche: La città corre ai ripari. Tredici Dacur per rissa e l’aiuto degli educatori: "Ascoltiamoli, sono soli"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Keynes, troppi iscritti: "La Provincia è cieca" - Keynes le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 si sono chiuse da mesi... lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.