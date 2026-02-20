Contributi del fondo comunale alluvione quarta tranche | richieste entro il 31 marzo

Il Comune di Ravenna annuncia che i cittadini possono presentare le richieste per la quarta tranche dei contributi del fondo comunale alluvione fino al 31 marzo. La somma proviene dalle donazioni raccolte durante l’iniziativa “Un aiuto per Ravenna”, a cui hanno partecipato molte persone della zona. Questa misura mira a sostenere le famiglie colpite dall’alluvione dello scorso anno. Chi desidera ricevere il contributo deve presentare domanda entro la scadenza prevista. Le richieste saranno valutate dall’amministrazione comunale.

Per ottenere i nuovi contributi sarà necessario aver presentato o presentare la domanda sul portale Sfinge e la richiesta di contributo dalla quarta tranche del fondo comunale C’è tempo fino al 31 marzo per richiedere al Comune di Ravenna i contributi per la quarta tranche del fondo comunale alluvione, costituito dalle donazioni di tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta “Un aiuto per Ravenna”. Per questa quarta fase sono stati stanziati 1 milione e 600mila euro, che potranno essere incrementati qualora necessario e che saranno destinati prioritariamente a coloro che sono stati maggiormente colpiti dall’alluvione di maggio 2023, con danni materiali molto rilevanti, e che avranno presentato la domanda sul portale Sfinge.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Capitale italiana del volontariato 2027: candidature entro il 31 marzo

Leggi anche: Contributi previdenziali PA: regolarizzazione senza sanzioni entro il 31 dicembre

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.