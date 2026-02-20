Contributi del fondo comunale alluvione quarta tranche | richieste entro il 31 marzo
Il Comune di Ravenna annuncia che i cittadini possono presentare le richieste per la quarta tranche dei contributi del fondo comunale alluvione fino al 31 marzo. La somma proviene dalle donazioni raccolte durante l’iniziativa “Un aiuto per Ravenna”, a cui hanno partecipato molte persone della zona. Questa misura mira a sostenere le famiglie colpite dall’alluvione dello scorso anno. Chi desidera ricevere il contributo deve presentare domanda entro la scadenza prevista. Le richieste saranno valutate dall’amministrazione comunale.
Per ottenere i nuovi contributi sarà necessario aver presentato o presentare la domanda sul portale Sfinge e la richiesta di contributo dalla quarta tranche del fondo comunale C’è tempo fino al 31 marzo per richiedere al Comune di Ravenna i contributi per la quarta tranche del fondo comunale alluvione, costituito dalle donazioni di tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta “Un aiuto per Ravenna”. Per questa quarta fase sono stati stanziati 1 milione e 600mila euro, che potranno essere incrementati qualora necessario e che saranno destinati prioritariamente a coloro che sono stati maggiormente colpiti dall’alluvione di maggio 2023, con danni materiali molto rilevanti, e che avranno presentato la domanda sul portale Sfinge.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Capitale italiana del volontariato 2027: candidature entro il 31 marzo
Leggi anche: Contributi previdenziali PA: regolarizzazione senza sanzioni entro il 31 dicembreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Avviso pubblico Contributi servizi educativi; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Comune di Trento: più tempo per i contributi anti-vandali. Fondo da 200mila euro per imprese e associazioni; Dal Ministero 6.000 euro per rafforzare la sicurezza del Comune.
Oltre 60mila euro dal Comune a enti e parrocchie: via libera ai contributi del bandoLe somme rientrano nel fondo sussidiarietà. Si tratta di contributi destinati a sostenere attività e progetti rivolti alla comunità, promossi da chi opera nel campo dell’assistenza e del volontariato ... laprovinciadivarese.it
MONTEU DA PO – Completata l’erogazione contributi del Fondo Donazioni Emergenza Alluvione 2025Il Comune di Monteu da Po ha completato l’erogazione dei contributi del Fondo Donazioni istituito dopo la drammatica alluvione che il 17 aprile ... obiettivonews.it
Con la pubblicazione della "Decontribuzione Sicilia" contributi a fondo perduto per assunzioni a tempo indeterminato - facebook.com facebook
Avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'apertura di nuove attività commerciali nel centro storico in locali sfitti a Savona Comune di Savona : comune.savona.it/it/news/protoc… x.com