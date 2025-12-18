Capitale italiana del volontariato 2027 | candidature entro il 31 marzo

Sei un volontario o un’associazione? Non perdere l’opportunità di candidarti come Capitale italiana del volontariato 2027. Csvnet, in collaborazione con Anci, Forum Terzo Settore e Caritas Italiana, apre il bando per riconoscere e valorizzare le realtà che fanno la differenza sul territorio. Le candidature sono aperte fino al 31 marzo: un’occasione unica per mettere in luce il proprio impegno e contribuire alla crescita del terzo settore.

Csvnet, l'associazione nazionale dei 49 Centri di servizio per il volontariato, pubblica il nuovo bando per l'assegnazione del titolo di Capitale italiana del volontariato 2027, promosso in collaborazione con Anci, e in partenariato con Forum Terzo Settore e Caritas Italiana. Le candidature sono aperte fino alle ore 18 del 31 marzo 2026. Istituito nel 2021 e ispirato alla versione europea del titolo, il riconoscimento punta a far emergere e valorizzare la ricchezza del volontariato italiano: la cultura del dono, le collaborazioni tra enti, associazioni e cittadini, e la capacità delle comunità di rafforzare il proprio tessuto sociale attraverso azioni condivise.

Modena Capitale 2026: il volontariato che connette con più di 170 eventi - Dalla Marcia della Pace (primo gennaio), più di 170 gli eventi nel modenese tra i quali, per esempio, uno speciale show cooking con lo chef Massimo Bottura e il Tortellante. msn.com

“VolontariaMO”: un anno di appuntamenti per Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026 - Modena è stata eletta Capitale italiana del volontariato 2026, vincendo il bando annuale promosso da CSVnet in partenariato con Forum Nazionale del Terzo Settore, Caritas Italiana, in collaborazione c ... sassuolo2000.it

Frecce Tricolori a L'Aquila, "air show" nei cieli della Capitale italiana della Cultura 2026 https://www.terremarsicane.it/frecce-tricolori-a-laquila-air-show-nei-cieli-della-capitale-italiana-della-cultura-2026/ #Attualità #Culturaespettacolo #eventi #LAquila #Ultimo - facebook.com facebook

Gibellina sarà Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026: un anno di eventi, arte e rinascita culturale per la città rinata dalle macerie x.com

