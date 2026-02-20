Contributi del Comune per il rafforzamento delle imprese locali

Il Comune di Sogliano al Rubicone ha lanciato i bandi 2026 per aiutare le imprese locali a crescere. La misura mira a sostenere commercianti, artigiani, bar e servizi con contributi finanziari. Nel 2024, sono state approvate 43 richieste, con un totale di 91 mila euro distribuiti. Le domande sono arrivate da imprenditori che vogliono ampliare le loro attività o rinnovare le attrezzature. Il Comune ha deciso di investire risorse per rafforzare il tessuto economico del territorio. Ora si attendono ulteriori sviluppi sulle prossime iniziative.

Il Comune di Sogliano al Rubicone ha pubblicato i bandi 2026 per sostenere le imprese soglianesi. Per l'annualità 2024, con liquidazioni effettuate nel 2025, il Bando Contributi per il sostegno economico alle imprese, rivolto a commercianti, artigiani, attività di somministrazione e servizi ha registrato 43 istanze accolte, per un totale di 91.458,12 euro; mentre i contributi per il mantenimento e la salvaguardia del territorio in favore di 60 imprese agricole locali hanno registrato complessivi 132.096 euro erogati. A questi si aggiungono i contributi concessi a 12 attività d'impresa per l'acquisto di beni mobiliimmobili e per il pagamento del canone di locazione per un importo complessivo di 491.