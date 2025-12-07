Le chicche delle imprese locali | Qualità e cura nella produzione

Pesto, panettoni, vini, miele e molte altre eccellenze del territorio animano la Fiera Agroalimentare in piazza Europa, aperta fino a domani. Sono oltre 60 gli stand di piccole e medie aziende provenienti da tutta la provincia spezzina, come l’azienda agricola La bottega della Luana di Ponzano Magra. "La nostra attività – spiega Matteo Segnani dell’azienda La bottega della Luana– è nata come bottega alimentare nel 1975. Da quindici anni, abbiamo avviato anche l’azienda agricola. Siamo molto contenti di partecipare alla Fiera per la prima volta, e perché per noi è come avere una piccola vetrina alla Spezia, un mercato in cui non siamo ancora tanto presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

