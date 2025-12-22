Crisi delle imprese artigiane all' Ebam pervenute già 3500 richieste di contributi

Crisi moda: cassa integrazione estesa alle imprese artigiane sotto i 15 dipendenti - Mentre la crisi del sistema moda peggiora, arriva la cassa integrazione anche per le imprese artigiane sotto i 15 dipendenti del comparto della meccanica per accessori. lanazione.it

Crisi moda, l'allarme Cgil e Filctem: "In Toscana boom di Cassa integrazione. Regione riapra il tavolo" - La manifattura toscana sta attraversando una crisi profonda e strutturale che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e l’intero tessuto produttivo ... gonews.it

LE PROPOSTE Con la fine dell’apertura straordinaria del Tunnel del Tenda prevista l’11 gennaio, il Gruppo “Colle di Tenda” lancia l’allarme: il ritorno alle fasce orarie ridotte rischia di isolare le valli e mettere in crisi imprese e turismo invernale. Chieste soluzi - facebook.com facebook

Crisi orafa a Valenza, la cura: lavoratori “mobili” e rete di imprese x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.