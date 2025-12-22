Crisi delle imprese artigiane all' Ebam pervenute già 3500 richieste di contributi

ANCONA –Calano le imprese nel 2024 rispetto al 2023, erano 12.082 al 31.12.2023 e 11.799 al 31.12.2024 con un decremento di 283 unità pari al -2,8%. La Meccanica rappresenta il 35%, la Moda ill’11.5%, l’Alimentare il 12,5%, i Servizi alla persona il 18,8%, il Legno e mobile il 6,5%, le attività. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

