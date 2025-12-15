Napoli mal di trasferta? Il dato che preoccupa Conte | lontano dal Maradona arriva la settima sconfitta per i partenopei L’analisi

Il Napoli sta attraversando una stagione caratterizzata da alterne fortune, con un dato che desta preoccupazione: lontano dal Maradona arrivano ormai sette sconfitte. L’analisi della Gazzetta dello Sport mette in luce le difficoltà dei partenopei in trasferta, evidenziando un problema che potrebbe influire significativamente sul cammino stagionale della squadra.

Napoli, mal di trasferta? Il dato che preoccupa Conte. L’analisi della Gazzetta dello Sport dopo la settima sconfitta dei partenopei lontano dal Maradona Il Napoli vive una stagione dai due volti. Se al Maradona il rendimento è stato straordinario, con il 2025 chiuso da imbattuti, unico club dei top cinque campionati europei, lontano da Fuorigrotta . Calcionews24.com

napoli mal trasferta datoMal di trasferta: sono già 7 le sconfitte fuori casa in stagione - È un dato sorprendente quello che emerge in questa nuova stagione del Napoli guidato da Antonio Conte. tuttonapoli.net

Napoli, è mal di trasferta: l'analisi di Conte nel post partita - Gli azzurri, lontano dal Maradona, hanno collezionato sette sconfitte tra campionato e Champions League dall'inizio della stagione ... napolitoday.it