In vista della partita tra Cremonese e Napoli, Antonio Conte punta a migliorare le prestazioni in trasferta. La sfida rappresenta un’occasione importante per il Napoli di confermare la propria solidità lontano dal San Paolo. Nel frattempo, rimane la sorpresa dell’ultimo minuto: Romelu Lukaku non è stato convocato, segnando un colpo di scena nel reparto offensivo della squadra.

Ultim’ora: Lukaku resta a Napoli. Colpo di scena nella lista dei partenti: Romelu Lukaku non è stato convocato per la sfida contro la Cremonese. Secondo Sky Sport, Big Rom non è salito sull’aereo, contrariamente a quanto filtrato in settimana. Con lui restano a casa anche Olivera e Beukema. Antonio Conte sceglie la linea della massima prudenza in vista del ciclo di gennaio, ma si presenta allo Zini in piena emergenza numerica. Antonio Conte formazioni Cremonese Napoli Lukaku non convocato Il Napoli a due facce: il tabù trasferta da sfatare. La sfida dello Zini (ore 15:00) nasconde insidie psicologiche enormi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - formazioni Cremonese-Napoli: Conte vuole sfatare il mal di trasferta

Leggi anche: Napoli, mal di trasferta? Il dato che preoccupa Conte: lontano dal Maradona arriva la settima sconfitta per i partenopei. L’analisi

Leggi anche: Napoli, è mal di trasferta: l'analisi di Conte nel post partita

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Napoli, a Cremona 3 'nuovi' assenti; Cremonese-Napoli, probabili formazioni: è operazione sorpasso; Cremonese-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Probabili formazioni Cremonese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Elmas, Lang, Buongiorno, Juan Jesus e Vardy.

Cremonese-Napoli live dalle 15, probabili formazioni e ultime: le scelte di Conte - Per la Cremonese arriva un avversario davvero impegnativo, ovvero il Napoli di Antonio Conte reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana, battendo Milan e Bologna in modo netto, ... ilmattino.it