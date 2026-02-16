Constantin Brancusi il Picasso della scultura e la sua rivoluzione lunga un secolo che continua ancora oggi Così il mondo celebra il suo genio

Constantin Brancusi ha rivoluzionato la scultura oltre un secolo fa, e questa innovazione si può ancora vedere nelle sue opere oggi. La sua frase famosa, “la scultura non è che l’acqua”, riflette il suo approccio originale e la sua capacità di catturare l’essenza dei soggetti con forme semplici e pure. Per celebrare i 150 anni dalla nascita del maestro, molte mostre ripercorrono la sua influenza, dall’Europa agli Stati Uniti, dove le sue creazioni continuano a ispirare artisti e appassionati.

C'è una frase – " la scultura non è che l'acqua " – che viene attribuita a Constantin Brancusi, il grande scultore rumeno di cui tra breve ricorrono i 150 anni dalla nascita. Si tratta di poche parole che sintetizzano la sua idea di arte, di scultura in particolare: semplicemente rivoluzione. E tutto il mondo è già al lavoro per celebrare il suo genio infinito. Fin da bambino, dal fiume Bistrita che scorre a Hobita, la sua cittadina natale, Constantin si divertiva a estrarre grossi sassi, levigati dalle correnti che nel tempo gli avevano dato forme lisce, perfette, impareggiabili. Fu così che Brancusi imparò nell'intimo che cos'è la scultura, anche se avrebbe sempre saputo che la perfezione di quei sassi primordiali non l'avrebbe raggiunta mai.