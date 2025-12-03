Nasce La Destra Sociale Avellinese | Salvare l’essenza vera della Destra Irpina e trasmetterla ai ragazzi
Nasce oggi il movimento politico di Destra - “La Destra Sociale Avellinese” - il neo gruppo ha deciso di prendere ufficialmente le distanze dal partito di Governo Fratelli d’Italia in provincia di Avellino in quanto non rappresentato dall’attuale organo Direttivo. Un partito politico così storico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Giorgia Meloni come Marine Le Pen: nasce a Milano Destra Sociale - Milano ha ospitato giovedì una riunione promossa dalla Aemn, Alleanza europea dei movimenti nazionali: promotori dell'iniziativa l'ex segretario della Fiamma Tricolore, Luca Romagnoli, docente di ... Segnala affaritaliani.it