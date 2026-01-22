Associazione SOS Antiracket Antiusura | Tommaso Battaglini riconfermato alla presidenza

L’Associazione S.O.S. Antiracket Antiusura ha riconfermato alla presidenza l’avvocato Tommaso Battaglini, di Agropoli. Con 53 anni, Battaglini continua a guidare l’organizzazione nel suo impegno contro il racket e l’usura, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e supporto alle vittime. La sua riconferma testimonia la fiducia riposta nel suo lavoro e nell’importanza di rafforzare la lotta contro queste forme di criminalità.

L'avvocato agropolese Tommaso Battaglini, 53 anni, è stato riconfermato alla presidenzanazionale dell'Associazione S.O.S. Antiracket Antiusura nel corso dell'ultima Assemblea dei Soci tenutasi presso la sede operativa dell'APS a Mercato San Severino. Con il voto unanime espresso e la nomina dei.

