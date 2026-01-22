Sociale | ok in Campidoglio al badante di condominio parte il progetto

L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità la delibera che istituisce la figura del badante di condominio. Questa iniziativa mira a favorire il sostegno alle persone anziane o fragili all’interno delle comunità condominiali, promuovendo un ambiente più sicuro e solidale. Il progetto rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo di assistenza e vicinanza nelle aree residenziali di Roma.

L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la delibera che istituisce la figura del badante di condominio. Questo rappresenta un aiuto concreto per gli anziani che vivono da soli, in particolare nelle case popolari della Capitale. Il documento, a prima firma di Valeria Baglio, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, è stato redatto in collaborazione con le presidenti delle commissioni capitoline Politiche Sociali e Lavoro, Nella Converti ed Erica Battaglia. L'introduzione del badante di condominio comunale prevede un servizio sperimentale, finanziato con fondi di Roma Capitale, concepito per offrire supporto quotidiano agli over 65.

