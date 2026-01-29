Consorzio sociale bloccato a Cerveteri le associazioni | Così si danneggiano i più fragili

Le associazioni di Cerveteri e Ladispoli si mobilitano contro il blocco del Consorzio Sociale. Dopo aver avuto l’ok unanime dal consiglio di Ladispoli, la stessa decisione si ferma in consiglio a Cerveteri. Le associazioni accusano chiusure e si lamentano che così si rischia di danneggiare le persone più fragili, già in difficoltà. La situazione resta in stallo e la protesta cresce tra chi lavora per la tutela dei più deboli.

Cerveteri, 29 gennaio 2026 – Scatta una mobilitazione delle associazioni del territorio di Cerveteri e Ladispoli a favore del Consorzio Sociale che, dopo l’approvazione all’unanimità del consiglio comunale di Ladispoli, vede una battuta di arresto nell’assise di Cerveteri. Ad oggi l’ amministrazione caerite risulta essere capofila del distretto sociale. Nella nota congiunta emanata dalle associazioni, si legge la richiesta di conoscere quali sono i motivi osteggianti che stanno interrompendo l’iter. Così, sempre nella nota, le associazioni articolano le loro richieste. “Al netto del fatto che sicuramente si poteva fare meglio (confronto più ampio con i consiglieri comunali, con i tecnici di settore, con le oo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Cerveteri Ladispoli

Il pronto intervento sociale rappresenta un nuovo servizio dedicato alle persone in situazioni di vulnerabilità, attivo 247 nel territorio di Avellino e dei comuni dell’Ambito A04.

Il Comune di Lecce ha avviato un progetto sperimentale di trasporto sociale dedicato alle persone anziane non autosufficienti e ai cittadini con disabilità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cerveteri Ladispoli

Argomenti discussi: 'Grave che il Consorzio Sociale non sia più all'ordine del giorno del consiglio comunale di Cerveteri'; Consorzio Sociale, Ladispoli unanime, Cerveteri ha bloccato la costituzione; Ladispoli al buio, black-out a Monteroni e Olmetto.

Consorzio sociale bloccato a Cerveteri, le associazioni: Così si danneggiano i più fragiliDopo il via libera unanime del Consiglio comunale di Ladispoli, l’iter del Consorzio sociale si arresta a Cerveteri. Le associazioni del territorio chiedono chiarimenti sulle motivazioni dello stop e ... ilfaroonline.it

Consorzio Sociale, Ladispoli unanime, Cerveteri ha bloccato la costituzioneLa nota delle associazioni di settore Giusto 15 giorni fa abbiamo chiesto all’amministrazione di Cerveteri di conoscere i motivi che hanno bloccato la costituzione del Consorzio Sociale, dopo l’appro ... terzobinario.it

Con orgoglio e soddisfazione vi annuncio il mio ingresso nel Consiglio d’ Amministrazione del Consorzio Sociale Rieti 3, composto da 7 membri, guidato dal Presidente Roberta Cuneo e formato da dodici Comuni. Il Consorzio Sociale RI/3 costituisce l’ambito - facebook.com facebook