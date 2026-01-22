Più verde materiali naturali e spazi ombreggiati | così Milano chiede aiuto ad associazioni e scuole per un’estate più fresca

Milano invita associazioni e scuole a collaborare per rendere l’estate più fresca, promuovendo l’utilizzo di materiali naturali, aree verdi e spazi ombreggiati. Questa iniziativa mira a contrastare gli effetti delle alte temperature e migliorare la qualità della vita in città, coinvolgendo la comunità in progetti sostenibili e innovativi. Un approccio condiviso per affrontare il cambiamento climatico e valorizzare il patrimonio ambientale di Milano.

Milano, 22 gennaio 2026 – Lo scorso anno, secondo i dati della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS, a Milano sono stati 58 (rispetto ad un valore atteso di 54.8), i giorni con temperatura massima superiore ai 30 gradi. Di questi, ben 16 quelli con temperatura superiore ai 35 gradi (7 nel mese di giugno, 2 a luglio e 7 ad agosto): la temperatura massima assoluta si è registrata il 4 luglio (36.9 °C). Qualche giorno prima, il 30 giugno, si è anche registrata la minima più elevata dell'anno (27.7 °C). Sono state 73 le "notti tropicali", cioè le giornate in cui la minima è rimasta superiore ai 20 °C.

