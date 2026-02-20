Conoscere per decidere | a Realmonte un dibattito sulla riforma della giustizia

A Realmonte si svolge un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia, promossa dal Comune. La discussione nasce dalla necessità di approfondire le modifiche alla separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, tema molto dibattuto in vista del referendum di marzo. La serata coinvolge esperti e cittadini che vogliono capire meglio le conseguenze delle proposte. Durante l’evento vengono presentati esempi concreti di come la riforma potrebbe influenzare il funzionamento del sistema giudiziario. La discussione continua in città e suscita molte domande.

L’appuntamento, dal titolo “Conoscere per decidere”, è in programma domenica 22 febbraio alle 17,30 a Realmonte, nella saletta del bar Belvedere, in piazza Umberto I. A introdurre e coordinare i lavori sarà il pittore Giovanni Proietto. Interverranno gli avvocati Gerlando Pilato, componente della Camera penale di Agrigento, e Ignazio Valenza, presidente della stessa associazione forense. L’iniziativa punta a illustrare in modo chiaro e accessibile i contenuti della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con percorsi professionali distinti e organi di autogoverno separati.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

