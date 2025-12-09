Giustizia la Camera Penale di Pisa rilancia il dibattito sulla riforma
Pisa, 9 dicembre 2025 - La Camera Penale di Pisa, nell’ambito delle proprie attività culturali e di approfondimento sui temi della giustizia, organizza per mercoledì 10 dicembre 2025, dalle 15 alle 19, un incontro aperto alla cittadinanza all’Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana. Il convegno, dal titolo “Separare – Le ragioni del Sì”, vuole offrire alla comunità un momento di informazione sul referendum confermativo riguardante la riforma della giustizia, una battaglia che i penalisti italiani portano avanti da decenni. Fin dall’entrata in vigore del codice accusatorio nel 1989, l’Unione delle Camere Penali Italiane ha sostenuto la necessità di un intervento legislativo capace di attuare pienamente le garanzie del giusto processo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Giustizia, riforma separazione delle carriere: la Camera si prepara al voto
Riforma della Giustizia, numeri ballerini alla Camera. La maggioranza fa autostruzionismo
Giustizia: Pd interviene in blocco nella notte alla Camera, Schlein iscritta a parlare
LA CAMERA PENALE DI NOVARA TORNA IN PIAZZA CON UN GAZEBO PER IL SI’ AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA https://www.buongiornonovara.com/la-camera-penale-di-novara-torna-in-piazza-con-un-gazebo-per-il-si-al-referendum-sulla-giustizia/ - facebook.com Vai su Facebook
Mercati dei capitali: le Commissioni #Giustizia e #Finanze di Camera e Senato svolgono l'audizione di rappresentanti di Associazione Bancaria Italiana (ABI), @CndcecConsiglio, @anasfCF e di Fondazione Finanza Etica. Segui la diretta: bit.ly/Riunite041225 Vai su X
Camera penale. Nasce a Pisa il comitato del sì - Nasce anche a Pisa il comitato della Camera penale per il sì alla riforma della Giustizia. Scrive msn.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it