Giustizia la Camera Penale di Pisa rilancia il dibattito sulla riforma

Lanazione.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 9 dicembre 2025 - La Camera Penale di Pisa, nell’ambito delle proprie attività culturali e di approfondimento sui temi della giustizia, organizza per mercoledì 10 dicembre 2025, dalle 15 alle 19, un incontro aperto alla cittadinanza all’Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana. Il convegno, dal titolo “Separare – Le ragioni del Sì”, vuole offrire alla comunità un momento di informazione sul referendum confermativo riguardante la riforma della giustizia, una battaglia che i penalisti italiani portano avanti da decenni. Fin dall’entrata in vigore del codice accusatorio nel 1989, l’Unione delle Camere Penali Italiane ha sostenuto la necessità di un intervento legislativo capace di attuare pienamente le garanzie del giusto processo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giustizia la camera penale di pisa rilancia il dibattito sulla riforma

© Lanazione.it - Giustizia, la Camera Penale di Pisa rilancia il dibattito sulla riforma

Giustizia, riforma separazione delle carriere: la Camera si prepara al voto

Riforma della Giustizia, numeri ballerini alla Camera. La maggioranza fa autostruzionismo

Giustizia: Pd interviene in blocco nella notte alla Camera, Schlein iscritta a parlare

giustizia camera penale pisaCamera penale. Nasce a Pisa il comitato del sì - Nasce anche a Pisa il comitato della Camera penale per il sì alla riforma della Giustizia. Scrive msn.com