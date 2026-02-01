Riforma della giustizia dibattito con Luca Palamara a Chieti
A Chieti, l’associazione Professione Italia organizza un incontro pubblico sulla riforma della giustizia. L’appuntamento si concentra sul dibattito in vista del prossimo referendum. Tra i relatori, c’è anche Luca Palamara, che affronta il tema con i cittadini e gli esperti presenti. La discussione si aggira intorno alle modifiche al sistema giudiziario e alle loro possibili conseguenze.
L’associazione Professione Italia – sezione di Chieti organizza un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia, tema centrale del dibattito nazionale in vista del prossimo referendum. L’appuntamento è per venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 15:30, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, in corso Marrucino 97. Al tavolo dei relatori interverranno figure di primo piano del panorama giuridico e istituzionale: Luca Palamara, presidente dell’associazione Oltre il Sistema; Riccardo Ionta, giudice del tribunale di L’Aquila; Antonio De Angelis, presidente nazionale di Professione Italia; Micaela Camiscia, presidente della sezione di Chieti; Maria Rita Petti, responsabile del comitato per il Sì; Serena Pompilio, avvocato.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Luca Palamara
Dibattito acceso ad Atreju sulla giustizia, scintille sul caso Palamara con Parodi
Nel corso della manifestazione Atreju, si è acceso un vivace dibattito sulla giustizia, con discussioni intense e confronti serrati.
Riforma della Giustizia. Si scalda il dibattito. Nasce il Comitato del “No“
In vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia, si intensificano i dibattiti pubblici.
Ultime notizie su Luca Palamara
Argomenti discussi: Giustizia, il bivio: riforma o ridefinizione del potere?; La riforma della Giustizia al centro del dibattito: a Verona nascono due comitati opposti sul referendum; Tajani all’evento per il Sì: Ora dibattito sull’ipotesi di togliere ai pm il controllo della polizia giudiziaria; Dieci falsità sulla riforma della giustizia: ecco perché il dibattito sul referendum è già avvelenato.
Riforma della giustizia, dibattito con Luca Palamara a ChietiL’associazione Professione Italia – sezione di Chieti organizza un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia, tema centrale del dibattito nazionale in vista del prossimo referendum. chietitoday.it
Riforma della Giustizia: a Giaveno nasce il Comitato per il SìGIAVENO – Il dibattito sulla riforma della giustizia approda ufficialmente in Val Sangone con la nascita del Comitato Cittadini per il Sì Giaveno – Valsangone. Costituitosi lo scorso 21 gennaio, il ... lagendanews.com
Tornerà a fare il giudice a Roma, dove si celebrano i processi alla politica. La città di cui voleva scegliere il procuratore insieme a Luca Palamara, nella riunione notturna diventata simbolo del mercato delle nomine. L’ultima puntata della saga di Cosimo Ferri - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.