Festività 2026 l' appello di Confesercenti Angri | Sosteniamo il commercio locale

In vista delle festività del 2026, Confesercenti Angri rinnova il proprio appello a sostenere il commercio locale. Le attività di prossimità svolgono un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche come elemento di coesione sociale, sicurezza urbana e identità territoriale. È importante riconoscere il valore di queste realtà per il benessere della comunità e la crescita del territorio.

