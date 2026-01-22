Conferenza stampa Gilardino pre Inter Pisa | Incontriamo la prima della classe dobbiamo essere perfetti! Ecco cosa chiederò alla squadra Poi l’annuncio su Akinsanmiro

Alla vigilia di Inter Pisa, il tecnico Alberto Gilardino ha presentato la sfida contro la prima in classifica, sottolineando l’importanza di una prestazione impeccabile. Durante la conferenza stampa ha illustrato le strategie e le aspettative per la partita di domani, in programma per la 22ª giornata di Serie A 202526. Inoltre, ha annunciato un aggiornamento su Akinsanmiro, evidenziando l’attenzione del club verso il rendimento e il percorso della squadra.

