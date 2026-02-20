Concorso notai nella bufera | santi e appunti sospetti nella lista degli ammessi all’orale

Il concorso per diventare notaio è finito sotto accusa a causa di nomi sospetti tra gli ammessi alla prova orale. Tra i candidati ci sono persone chiamate “il fenomeno”, “il genio” e un “candidato garibaldino”, tutti inseriti nella lista. Alcuni di loro hanno avuto favori in ambiti specifici, come il “graziato sul commerciale” e il “salvato sul civile”. Inoltre, spunta il caso di un candidato descritto da Carmelo come “uomo per me donna”. La giustizia indaga sulle irregolarità di questa selezione.

Ci sono il "fenomeno", il "genio" e anche un "candidato garibaldino". Con loro appaiono il "graziato sul commerciale" e il "salvato sul civile" ma anche uno che "secondo Carmelo uomo per me donna". Insomma, ci sono degli appunti sospetti nel documento caricato – e poi rimosso – sul sito del Consiglio nazionale dei notai relativo all'elenco di coloro che hanno superato le prove scritte nel 2024 e che dovrebbero affrontare l' orale in questi giorni. Soprattutto c'è un elenco di "santi" associato ad alcuni candidati che pare essere una sorta di protezione, tutt'altro che divina. È destinata a far discutere ma non solo, questa lista, messa online per errore.