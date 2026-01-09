Concorso docenti PNRR3 numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria In alcuni casi posti già vuoti

Il concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2398/2025, riguarda le classi infanzia e primaria. Dopo la prova scritta del 27 novembre, gli Uffici Scolastici hanno pubblicato i punteggi minimi per l’accesso alla prova orale. Sono stati già ammessi numerosi candidati, con alcuni posti eventualmente già disponibili. Le commissioni stanno procedendo alle convocazioni per le successive fasi di selezione.

Lezione simulata Concorso Docenti PNRR 3: come prepararla, Guida - Ecco una guida pratica su come funziona, con i consigli utili per prepararla al meglio. ticonsiglio.com

Concorso Docenti PNRR3: Pubblicati i Punteggi Minimi di Accesso alla Prova Orale (USR Molise)

**concorso docenti TRENTO** - facebook.com facebook

Concorso docenti I e II grado D.D. n. 2939/2025 PNRR3 – Decreto nomina commissione classe AM30 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.