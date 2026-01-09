Concorso docenti PNRR3 numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria In alcuni casi posti già vuoti
Il concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2398/2025, riguarda le classi infanzia e primaria. Dopo la prova scritta del 27 novembre, gli Uffici Scolastici hanno pubblicato i punteggi minimi per l’accesso alla prova orale. Sono stati già ammessi numerosi candidati, con alcuni posti eventualmente già disponibili. Le commissioni stanno procedendo alle convocazioni per le successive fasi di selezione.
Concorso Docenti PNRR3: Pubblicati i Punteggi Minimi di Accesso alla Prova Orale (USR Molise)
**concorso docenti TRENTO** - facebook.com facebook
Concorso docenti I e II grado D.D. n. 2939/2025 PNRR3 – Decreto nomina commissione classe AM30 x.com
