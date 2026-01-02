Concorso docenti PNRR3 | prova orale infanzia e primaria possibile da fine gennaio – inizi febbraio Per la secondaria tutto tace LO SPECIALE

Il concorso docenti PNRR3 si avvicina: la prova orale per infanzia e primaria è prevista tra fine gennaio e inizio febbraio. Al momento, non ci sono aggiornamenti per la prova della scuola secondaria. In questo approfondimento, analizziamo le date, le modalità e le principali differenze tra le classi di concorso, fornendo un quadro chiaro e aggiornato sulla fase orale del bando.

Concorso docenti PNRR3, griglia di valutazione e Quadro di riferimento prova orale Sostegno - La Commissione nazionale ha diffuso le griglie di valutazione e i Quadri di riferimento per lo svolgimento della prova orale dei concorsi docenti indetti con DDG n. orizzontescuola.it

Concorso Docenti PNRR 3, Lezione simulata: ecco come prepararsi al meglio ed esercitarsi grazie alle tracce degli anni precedenti. Consigli utili e suggerimenti pratici per un'esposizione ottimale - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 2938/2025. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.