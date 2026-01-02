Concorso docenti PNRR3 | prova orale infanzia e primaria possibile da fine gennaio – inizi febbraio Per la secondaria tutto tace LO SPECIALE
Il concorso docenti PNRR3 si avvicina: la prova orale per infanzia e primaria è prevista tra fine gennaio e inizio febbraio. Al momento, non ci sono aggiornamenti per la prova della scuola secondaria. In questo approfondimento, analizziamo le date, le modalità e le principali differenze tra le classi di concorso, fornendo un quadro chiaro e aggiornato sulla fase orale del bando.
