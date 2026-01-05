Concorso docenti PNRR3 | prime convocazioni prova orale infanzia e primaria dal 19 gennaio Per la secondaria tutto tace LO SPECIALE

Dal 19 gennaio sono iniziate le prime convocazioni per la prova orale e pratica del concorso docenti PNRR3, dedicate alle classi infanzia e primaria. Per la scuola secondaria, invece, non sono ancora state comunicate date ufficiali. Questo speciale analizza le tempistiche e le differenze tra le diverse classi di concorso, con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle prove e alle procedure previste dal DDG n.

Prova orale (e pratica per alcune classi di concorso) del bando docenti PNRR3: quando si svolgerà? Le differenze tra infanzia primaria DDG n. 29382025 e secondaria 29392025, cosa sappiamo finora. L'articolo Concorso docenti PNRR3: prime convocazioni prova orale infanzia e primaria dal 19 gennaio. Per la secondaria tutto tace LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: prova orale infanzia e primaria possibile da fine gennaio – inizi febbraio. Per la secondaria tutto tace [LO SPECIALE] Leggi anche: Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio [IN AGGIORNAMENTO] La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio [IN AGGIORNAMENTO]; Concorso docenti PNRR3, Infanzia e Primaria: voti minimi prova orale [Aggiornato al 29 Dicembre]; Concorso docenti PNRR3: prova orale infanzia e primaria possibile da fine gennaio - inizi febbraio. Per la secondaria tutto tace [LO SPECIALE]; Concorso docenti PNRR3: voto minimo infanzia e primaria per accedere a prova orale. AVVISI [COMPLETO con USR Veneto]. Esempi domande prova orale Concorso PNRR 3 Docenti - La prova orale del concorso PNRR 3 per docenti prevede domande disciplinari estratte dai candidati al momento dell'esame. ticonsiglio.com

Concorso docenti PNRR3, riserva si deve sciogliere per tutte e due le classi di concorso accorpate - Concorso docenti PNRR3: i candidati che entro lo scorso 29 ottobre 2025 si sono iscritti con riserva al bando DDG 2939/2025 per la scuola ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 3, soglie di sbarramento per la prova orale: ancora silenzio per la scuola secondaria - Ancora nessuna novità in merito alle soglie di sbarramento per la prova orale del concorso PNRR 3 dei candidati della scuola secondaria. orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: i candidati che entro lo scorso 29 ottobre 2025 si sono iscritti con riserva al bando DDG 2939/2025 per la scuola secondaria in attesa di conseguire il titolo di abilitazione, potranno sciogliere la riserva entro il 2 febbraio 202… x.com

Concorso Docenti 2026 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.