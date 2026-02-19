Carabinieri | 898 posti aperti per Allievi Marescialli laurea inclusa Concorso online entro il 19 marzo

Il concorso aperto dai Carabinieri ha attirato l'attenzione di molti giovani: si cercano 898 Allievi Marescialli, anche con laurea. La selezione si svolge online e scade il 19 marzo, offrendo un’opportunità concreta di entrare nell’Arma. La novità più interessante riguarda la possibilità di studiare e formarsi mentre si lavora, grazie a un percorso che combina formazione e servizio. Questo incarico rappresenta una chance reale per chi sogna di unire passione e carriera nelle forze dell’ordine. Le domande possono essere inviate attraverso il sito ufficiale.

Carabinieri, 898 Posti per Allievi Marescialli: Aperto il Concorso, Laurea e Futuro in Vista. Si è ufficialmente aperto il concorso per l'arruolamento di 898 Allievi Marescialli nell'Arma dei Carabinieri, un'opportunità per i giovani italiani che desiderano intraprendere una carriera nelle forze dell'ordine, con la possibilità di conseguire una laurea universitaria durante il percorso formativo. Le candidature possono essere presentate online fino al 19 marzo attraverso il sito ufficiale dell'Arma. L'iniziativa mira a formare i futuri comandanti e specialisti dell'istituzione, offrendo un percorso di crescita professionale solido e strutturato.