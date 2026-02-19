Al via il concorso per 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri | domande entro il 19 marzo

Il Ministero della Difesa ha aperto le iscrizioni per il 16° concorso dei Carabinieri, che mira a reclutare 898 Allievi Marescialli. La causa è l’esigenza di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Le candidature devono essere inviate entro il 19 marzo e possono partecipare giovani con requisiti specifici. La selezione comprende prove scritte, fisiche e orali. Questo bando rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera entrare nell’Arma e contribuire alla sicurezza pubblica. Le domande si devono presentare tramite il portale ufficiale.

C'è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Carabinieri, al via il concorso per 898 allievi marescialli: come partecipareI Carabinieri hanno annunciato l'apertura del 16° concorso per 898 allievi marescialli, a causa dell'esigenza di rafforzare il personale. Al via il 16° concorso per il reclutamento di 898 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri«Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell'Arma dei Carabinieri, questo è il momento!». È con questo invito che prende ufficialmente il via il 16° concorso per il reclutamento di 898 Al ... Carabinieri, aperto il concorso per 898 Allievi Marescialli: domande fino al 19 marzo