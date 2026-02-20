Concorsi ci sono 900 posti nell' arma dei Carabinieri | Questo è il momento per costruire il tuo futuro

Il concorso per 900 posti nell’Arma dei Carabinieri è aperto, con scadenza il 19 marzo. La causa è l’esigenza di rafforzare il corpo e garantire la sicurezza nelle regioni italiane. Chi desidera intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine può ora presentare domanda, approfittando di questa opportunità. La selezione riguarda gli aspiranti allievi marescialli, pronti a mettersi in gioco e a costruire il proprio futuro. Le iscrizioni sono aperte online e si concluderanno tra poche settimane.

Fino al 19 marzo è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri. Un'opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani che intendono mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. "Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell'Arma dei Carabinieri, questo è il momento!" Le domande si presentano online, è richiesto il diplomaSassari Fino al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso allievi marescialli dell'arma dei carabinieri. Il bando ricerca 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che conseguiranno laurea triennale ...