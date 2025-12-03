Dopo oltre 40 anni di servizio nell' Arma arriva il congedo per il maggiore dei Carabinieri

Al compimento dei 60 anni, per raggiunti limiti di età e con oltre 40 anni di servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, il maggiore Ambrogio Maggio lascia il servizio attivo. L’ufficiale, originario di Modugno (BA), sposato, con un figlio, si è laureato in Scienze dell’Amministrazione presso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

