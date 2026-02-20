Rafael Darío Ramírez, ex ministro del Petrolio del Venezuela, afferma che con Trump il paese regredisce di 70 anni. La causa principale, secondo lui, è la politica americana che ha aumentato le sanzioni e creato instabilità economica. Ramírez, 62 anni, ricorda come le restrizioni abbiano colpito duramente il settore petrolifero, principale fonte di ricchezza venezuelana. Nel suo intervento, evidenzia anche le difficoltà di mantenere i servizi di base e la crescita sociale. La situazione si aggrava con l’approccio attuale degli Stati Uniti.

Rafael Darío Ramírez, 62 anni, è stato ministro del Petrolio del Venezuela dal 2002 al 2014, ministro degli Esteri per quattro mesi nel 2014 e poi ambasciatore di Caracas all’Onu fino al 2017. Da allora è rifugiato politico in Italia Rafael Darío Ramírez è stato il ministro dell’Energia e del Petrolio del Venezuela di Hugo Chávez dal 2002 fino alla morte del presidente bolivariano, nel 2013. Chávez lo aveva anche nominato alla guida della compagnia petrolifera statale, la Pdvsa. Poi il potere è passato nelle mani di Nicolás Maduro. E per Ramírez, lontano dalle politiche clientelari del nuovo presidente, è cambiato tutto.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Con Trump il Venezuela torna indietro di 70 anni”: intervista all’ex ministro del Petrolio di Chávez

