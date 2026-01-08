Trump shock sul Venezuela | Washington gestirà il petrolio del Paese per molti anni

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti prevedono di gestire il petrolio del Venezuela per molti anni, sottolineando un ruolo di leadership nella gestione delle risorse del paese sudamericano. La sua affermazione giunge in un momento di particolare attenzione internazionale sulla situazione politica e economica del Venezuela, e potrebbe influenzare gli sviluppi futuri nella regione. La notizia ha suscitato commenti e riflessioni a livello globale.

Dichiarazioni destinate a far discutere, e non solo in America Latina. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti si aspettano di gestire direttamente il Venezuela e di estrarre petrolio dalle sue riserve "per molti anni", rivendicando un ruolo centrale di Washington nella futura amministrazione del Paese sudamericano dopo la cattura di Nicolás Maduro. Rispondendo a una domanda sulla durata del controllo statunitense, il presidente non ha lasciato spazio a interpretazioni: «Direi molto più a lungo», ha detto, mentre sullo sfondo resta la minaccia di un'azione militare, con una flotta Usa schierata al largo delle coste venezuelane.

Donald Trump e l'attacco al Venezuela: se lo avesse fatto Xi Jinping? Il silenzio complice dell’Occidente di fronte al golpe americano - Eppure, gli Stati Uniti hanno agito nello stesso modo in Venezuela, ma le condanne dell'Occidente si sono dissolte in parole ... vanityfair.it

Usa, dopo l’attacco al Venezuela quali sono gli altri fronti aperti per Trump? - Con l ’attacco statunitense del 3 gennaio 2026 a Caracas, e la cattura di Maduro e la moglie, Washington ha segnato un cambio di passo nella sua politica estera. tg24.sky.it

Trump alza pressione sul Venezuela: sanzioni Usa a 6 petroliere e tre nipoti della moglie di Maduro

Shock a Caracas: raid USA nella notte, Maduro catturato. Trump annuncia l’operazione e minaccia nuovi sviluppi triesteallnews.it/2026/01/shock-… x.com

