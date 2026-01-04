Delcy Rodriguez alla guida del Venezuela | il ministro del Petrolio che deve trattare con Trump

Delcy Rodriguez, vicepresidente del Venezuela e ministro del Petrolio, ha assunto temporaneamente la guida del paese in qualità di presidente ad interim, come stabilito dal tribunale Supremo di Caracas. Questa nomina segna una fase di transizione per il Venezuela, con Rodriguez chiamata a gestire delicate trattative, tra cui quelle con gli Stati Uniti. La sua posizione rappresenta un momento importante nel contesto politico e diplomatico del paese.

E’ una donna, ma non è il Premio NobelMaria Corina Machado, come molti si aspettavano. L’alba nuova per il Venezuela vede infatti, la “signora del petrolio, Delcy Rodriguez, la vicepresidente del Paese, prendere in mano le redini della transizione diventando presidente ad interim come stabilito dal tribunale Supremo di Caracas, in base agli articoli 233 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Delcy Rodriguez alla guida del Venezuela: il ministro del Petrolio che deve trattare con Trump Leggi anche: Delcy Rodriguez, chi è la ‘tigre’ vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim Leggi anche: Chi è Delcy Rodríguez, la donna che ora guida il Venezuela dopo la cattura di Maduro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Delcy Rodriguez, chi è la 'tigre' vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim; Delcy Rodriguez, chi è la 'tigre' vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim; Venezuela, la Cina: «Liberate immediatamente Maduro e fermate il rovesciamento del governo»; Maduro in carcere a Brooklyn. Corte Suprema Venezuela affida a vicepresidente Rodriguez la guida del Paese. Delcy Rodriguez, chi è la 'tigre' vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim - La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente di assumere ad interim la guida del Paese ... msn.com

Chi è Delcy Rodriguez, la fedelissima di Maduro che guiderà il Venezuela: per 20 anni figura di spicco del chavismo - Delcy Rodríguez, già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, ha assunto la guida del Venezuela dopo la cattura di Nicolas Maduro e della first lady ... msn.com

Delcy Rodriguez nuova presidente ad interim del Venezuela: chi è la “tigre” di Maduro - La figlia del guerrigliero di sinistra Jorge Antonio Rodriguez è chiamata a guidare il Venezuela dopo la cattura di Maduro ... ilfattoquotidiano.it

#Venezuela, la decisione della Corte Suprema: Delcy Rodriguez (vice di Maduro) presidente ad interim x.com

Venezuela, Delcy Rodríguez presidente ad interim: ha convinto Trump con la sua gestione dell'industria del petrolio Leggi qui - https://www.ilriformista.it/venezuela-chi-e-delcy-rodriguez-presidente-interim-convinto-trump-gestione-industria-petrolio-494832/ - facebook.com facebook

