Anche sabato 6 dicembre La Ruota della Fortuna ha tenuto compagnia ai telespettatori con una puntata ricca di sorprese e un nuovo campione, Andrea. I conduttori Gerry Scotti e Samira Lui hanno come sempre intrattenuto concorrenti e pubblico da casa con la loro professionalità e simpatia, rendendo l’access prime time del sabato sera di Canale 5 super frizzante. E, complice uno dei temi della gara, c’è stato spazio anche per un’inaspettata confessione di Samira che ha rivelato a Gerry e ai telespettatori di essere una grandissima fan di un noto personaggio della tv: Bruno Barbieri. Samira Lui sul quiz del topper: “Sono una grande fan di Bruno Barbieri”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende Scotti con una confessione inaspettata: “Sogno Bruno Barbieri”