Bello di mamma torna nei palazzetti lo spettacolo di Enrico Brignano | ad Ancona appuntamento il 14 marzo

Dopo il successo di ‘I 7 Re di Roma’, Enrico Brignano torna nei palazzetti con il suo spettacolo ‘Bello di mamma!’. L’attore e comico sarà ad Ancona il 14 marzo, portando in scena un one man show ricco di umorismo e momenti di riflessione. L’evento, prodotto da Vivo Concerti ed Enry B, promette di entusiasmare il pubblico.

Dopo il lungo impegno con la commedia musicale ‘I 7 Re di Roma’, Enrico Brignano da marzo tornerà al one man show con ‘Bello di mamma!’, prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni. Lo spettacolo, già applaudito nell’estate 2025 nelle arene all’aperto, approderà ora in una nuova versione. Anconatoday.it Ulteriori approfondimenti disponibili online Enrico Brignano, da marzo nei palazzetti con il one man show Bello di mamma! - Dopo il lungo impegno con I 7 Re di Roma, la commedia musicale che continua a raccogliere consensi e la cui ultima replica è prevista l'8 febbraio a Torino, Enrico Brignano da marzo tornerà al one man ... ansa.it Torna Brignano: "Bello di mamma!", un conforto in un mondo di scelte - Dopo "I 7 Re di Roma" Enrico Brignano torna in scena con un nuovo spettacolo, "Bello di mamma! quotidiano.net Mamma, papà voglio giocare a calcio! Che bello diventerai un grandissimo attaccante come papà e lo zio. ?? Ma veramente io voglio fare il PORTIERE?? ?? Ma dai piccolino mio...fermo in porta con questo freddo ti ammali sicuro, e poi che diverti - facebook.com Facebook

#pov tuo fratello maggiore sta cercando di prendersi cura di te, ma pensi di saperne di più…

Video #pov tuo fratello maggiore sta cercando di prendersi cura di te, ma pensi di saperne di più… Video #pov tuo fratello maggiore sta cercando di prendersi cura di te, ma pensi di saperne di più…