Enrico Berlinguer, leader storico del Partito Comunista Italiano, ha ispirato lo spettacolo di Meacci, che ora gira tra i circoli Arci di Firenze e dintorni. L’attrice Anna Meacci porta in scena

di Giulio Aronica Due vite, due strade, due compagni. Enrico Berlinguer, segretario del più grande Partito Comunista d’Occidente dal 1972 al 1984, e il signor Emiro, padre dell’attrice Anna Meacci, autrice e protagonista del monologo "Lui, Enrico", in scena da marzo a maggio in sette diverse Case del Popolo e Circoli Arci di Firenze e provincia. Lo spettacolo, presentato in anteprima in occasione della mostra "I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer" al Nelson Mandela Forum, è un viaggio nella memoria storica, un percorso parallelo tra due uomini che non si toccano mai, ma condividono un cammino di lotte, speranze ed utopie: da un lato, il leader politico che porta sulle sue spalle il peso della storia - dal golpe in Cile al compromesso storico fino al rapimento e l’omicidio di Aldo Moro - dall’altro, un padre appassionato, figlio di una famiglia poverissima, iscritto al PCI nel 1944, e poi partigiano sull’Amiata e dirigente sindacale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luoghi e parole di Berlinguer. Lo spettacolo di Meacci in tour nei circoli Arci

Congresso Pd, Lombardi in tour nei vari circoli fino al 30 gennaioIl congresso provinciale del Partito Democratico si svolge fino al 30 gennaio, con la candidatura unica di Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna e coordinatore di Anci Giovani Campania.

A Conversano e a Mola di Bari va in scena lo spettacolo 'Tour di A Mirror - Uno spettacolo falso e NON autorizzato'A Conversano e Mola di Bari va in scena uno spettacolo non autorizzato chiamato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.