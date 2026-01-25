scoperto a rubare dentro le auto minaccia i carabinieri col coltello

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Burana, accusato di tentato furto aggravato all’interno di auto. Durante l’intervento, ha minacciato i militari con un coltello e opposto resistenza. L’episodio si è verificato la sera del 22 gennaio, portando all’arresto per reati che comprendono anche minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Tentato furto aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: questi sono solamente alcuni dei reati contestati dai carabinieri della Stazione di Burana a un 20enne del posto, arrestato la sera del 22 gennaio scorso. Verso le 21.30 di giovedì scorso, ai militare della Stazione di Burana giunge una segnalazione riguardante un soggetto completamente vestito di scuro che stava tentando di forzare le portiere delle auto in sosta in una via di quel centro. Corsi sul luogo indicato, hanno trovato l’individuo segnalato ancora con le mani nel sacco: stava tentando di rubare tutto quello che trovava all’interno di un’utilitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

