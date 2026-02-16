88_Gli occhi di Arturo al Masaccio il teatro che racconta l’ipovisione tra emozione e MalinComicità
Il teatro e la sensibilizzazione si incontrano a San Giovanni Valdarno, dove il cinema teatro Masaccio ospita “88_Gli occhi di Arturo”. Lo spettacolo racconta l’ipovisione attraverso una performance coinvolgente, portando il pubblico a vivere le emozioni di chi vive con questa condizione. La rappresentazione mescola momenti di emozione e di comicità, per far conoscere meglio le sfide quotidiane di chi vede poco o niente. Questa iniziativa cerca di aprire gli occhi su una realtà spesso poco visibile.
Arezzo, 15 febbraio 2026 – Al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno arriva uno spettacolo che unisce teatro e sensibilizzazione sociale. “ 88Gli occhi di Arturo” è la terza opera MalinComica de I Bartolini TdC, la seconda diretta da Antón Valén (Cirque du Soleil) e la prima sulla disabilità. Un esempio di inclusione sociale: un attore ipovedente grave diretto da un regista sordo. Lo spettacolo, promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno, affronta il tema dell’ipovisione, una condizione spesso poco conosciuta e difficile da comprendere per chi non la vive direttamente. Il progetto nasce dall’esperienza personale degli autori e interpreti che hanno trasformato una storia di vita quotidiana in un racconto teatrale capace di intrecciare delicatezza, ironia e profondità emotiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
San Giovanni. Teatro Masaccio gremito per “La Patente – ‘u picciu”: emozione e ricordo nel nome di Giancarlo Cauteruccio
Martedì sera il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno era pieno fino all’ultimo posto.
Gargoyle: il romanzo che racconta la realtà penitenziaria vista con gli occhi di un insegnante di italiano
Alfredo Vassalluzzo, insegnante di Italiano dell’IIS Pertini di Albano Laziale, ha pubblicato il suo primo romanzo, Gargoyle, edito da Sensibili alle Foglie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 88_Gli occhi di Arturo, al Masaccio il teatro che racconta l’ipovisione tra emozione e MalinComicità; Pino Colizzi è morto, il grande doppiatore aveva 88 anni: ha dato la voce a Michael Douglas e Jack Nicholson; Borsa: Europa parte debole con occhi su dato Usa, a Milano (-0,5%) in vetta Tim; Lo Spezia più brutto sotto gli occhi di Roberts, rischia di perdere con l'uomo in più.
88_Gli occhi di Arturo, al Masaccio il teatro che racconta l’ipovisione tra emozione e MalinComicitàArezzo, 15 febbraio 2026 – Al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno arriva uno spettacolo che unisce teatro e sensibilizzazione sociale. 88_Gli occhi di Arturo è la terza opera MalinComica ... lanazione.it
88_Gli occhi di Arturo di Antón Valén (Cirque du Soleil) Di e con Manuela Cetoloni e Massimo Bartolini Venerdì 20 febbraio, ore 21.30 Cinema Teatro Masaccio Biglietti disponibili presso la Pro Loco di San Giovanni Valdarno 10 € intero 8 € ri - facebook.com facebook