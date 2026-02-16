88_Gli occhi di Arturo al Masaccio il teatro che racconta l’ipovisione tra emozione e MalinComicità

Il teatro e la sensibilizzazione si incontrano a San Giovanni Valdarno, dove il cinema teatro Masaccio ospita “88_Gli occhi di Arturo”. Lo spettacolo racconta l’ipovisione attraverso una performance coinvolgente, portando il pubblico a vivere le emozioni di chi vive con questa condizione. La rappresentazione mescola momenti di emozione e di comicità, per far conoscere meglio le sfide quotidiane di chi vede poco o niente. Questa iniziativa cerca di aprire gli occhi su una realtà spesso poco visibile.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – Al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno arriva uno spettacolo che unisce teatro e sensibilizzazione sociale. “ 88Gli occhi di Arturo” è la terza opera MalinComica de I Bartolini TdC, la seconda diretta da Antón Valén (Cirque du Soleil) e la prima sulla disabilità. Un esempio di inclusione sociale: un attore ipovedente grave diretto da un regista sordo. Lo spettacolo, promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno, affronta il tema dell’ipovisione, una condizione spesso poco conosciuta e difficile da comprendere per chi non la vive direttamente. Il progetto nasce dall’esperienza personale degli autori e interpreti che hanno trasformato una storia di vita quotidiana in un racconto teatrale capace di intrecciare delicatezza, ironia e profondità emotiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Martedì sera il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno era pieno fino all’ultimo posto.

