A Prato, una città con tanti immigrati, il problema di comunicare si fa sentire. La causa è la barriera linguistica, che rende difficile integrarsi e chiedere aiuto. Per risolvere questa sfida, alcuni insegnanti hanno introdotto l’uso di simboli e immagini facili da capire. Questi strumenti consentono a chi non parla italiano di esprimersi, chiedere informazioni o orientarsi in città. La soluzione si rivela efficace e accessibile, offrendo un modo pratico per facilitare l’integrazione quotidiana. I simboli si sono rivelati un valido aiuto per tutti.

Una città multietnica come Prato, deve essere accogliente. Come aiutare chi arriva e non conosce la nostra lingua? Con l’aiuto dei nostri insegnanti abbiamo scoperto un modo di comunicare semplice e che può essere adatto a tutti coloro che si trovano in difficoltà. Professore, come comunicate con gli studenti che non parlano la nostra lingua? "Comunichiamo con immagini e simboli presenti nella Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)". Che cos’è la CAA? "La CAA aiuta la comunicazione verbale usando simboli e immagini universali". Perché è così utile? "Perché include tutti, non sostituisce la comunicazione ma la rafforza e la arricchisce". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Comunicare con i simboli aiuta l’integrazione"

