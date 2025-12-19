La mamma di Matteo 12 anni e con disabilità sensoriale | Riesce a comunicare in modi inimmaginabili
La storia di Matteo e sua mamma dimostra come, con amore e dedizione, si possano superare barriere apparentemente insormontabili. In un mondo spesso dominato dai sensi, la loro comunicazione unica apre una finestra su infinite possibilità di connessione e scoperta, dimostrando che i limiti sono solo il punto di partenza per nuove forme di relazione.
Per chi non vede e non sente il mondo esterno può sembrare un confine invalicabile, eppure con il giusto supporto, anche quel confine può diventare uno spazio da scoprire. La Lega del Filo d'Oro da oltre sessant'anni squarcia il buio e il silenzio, restituendo voce e autonomia a bambini e adulti sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
