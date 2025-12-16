Comunicare meno comunicare meglio | reputazione AI ed eccessi nell' indagine di EY e Swg

L’indagine “Leader della comunicazione” di EY e SWG analizza il ruolo strategico della comunicazione nelle aziende italiane, evidenziando come, se da un lato sia fondamentale, dall’altro possa rischiare di essere eccessiva. La quarta edizione mette in luce la maturità del settore e la crescente responsabilità nel gestire reputazione e innovazione, anche nel contesto dell’intelligenza artificiale.

(Adnkronos) - Comunicare è ormai un atto strategico, ma il rischio è farlo troppo. La quarta edizione dell'indagine “Leader della comunicazione”, realizzata da EY in collaborazione con SWG, fotografa una funzione matura, centrale nelle aziende italiane, ma chiamata a una nuova responsabilità: selezionare, dare senso, costruire reputazione. Non moltiplicare messaggi, bensì progettare architetture comunicative capaci di distinguersi nel rumore. Lo studio, condotto tra il 4 e il 17 novembre 2025 su 45 responsabili della comunicazione di grandi aziende nazionali e multinazionali, restituisce un dato netto: per il 98% degli intervistati la comunicazione è oggi rilevante o strategica e altrettanto integrata nell'ecosistema aziendale, con una crescita di 11 punti percentuali rispetto al 2024. Iltempo.it

