Da cinque giorni il sito dell’Università La Sapienza di Roma è fuori uso. Studenti e docenti si trovano senza accesso ai servizi online, mentre l’ateneo non dà molte spiegazioni sugli autori dell’attacco informatico. La situazione crea confusione e disagi, con poche certezze su quando tutto tornerà alla normalità.

Da cinque giorni il sito dell'Università non funziona, ci sono molti disservizi e poche informazioni chiare sugli autori dell'attacco Dal 2 febbraio il sito dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, la più grande in Italia, non è raggiungibile a causa di un attacco informatico. Da cinque giorni non funzionano i sistemi per prenotare gli esami, avere informazioni sul pagamento delle tasse universitarie o per trovare i contatti dei docenti. L’Università comunica per lo più attraverso i propri profili sui social network, dove ha spiegato genericamente la causa dei disservizi e non ha fornito per ora molte informazioni su quando sia previsto un completo ritorno alla normalità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’esteso attacco informatico contro la Sapienza di Roma

Questa mattina l’Università Sapienza ha subito un attacco informatico che ha messo a rischio i dati di ricercatori e studenti.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo l’attacco informatico all’università La Sapienza.

Cosa sappiamo sull'attacco informatico contro l'università La Sapienza di RomaStando ai primi dettagli emersi, il ransomware che ha colpito l’ateneo sarebbe Bablock. L’ipotesi è che l’attacco sia stato compiuto da hacker filorussi, poiché la gang di criminali informatici (si ... corriere.it

Attacco hacker alla Sapienza, rischio dati pubblicati nel dark web. L’esperto: Per ora non si trova nulla, neppure la richiesta di riscattoL'ateneo romano colpito da un ransomware di matrice filo-russa, ma gli esperti non trovano tracce di dati sul dark web ... ilfattoquotidiano.it

