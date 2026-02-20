Comunalia il Carnevale al Borgo anima Casertavecchia

Comunalia, il Carnevale al Borgo, porta alle strade di Casertavecchia un’atmosfera di festa e allegria, a causa delle molte maschere e carri colorati. La manifestazione si svolge domenica 22 febbraio, trasformando il suggestivo centro storico in un palcoscenico di luci vivaci e costumi elaborati. La rassegna, intitolata “Un inverno d’autore”, arricchisce il calendario culturale promosso dal Comune di Caserta e coinvolge artisti locali e volontari. La giornata si preannuncia ricca di musica, balli e momenti di divertimento per tutta la famiglia.

Domenica 22 febbraio La magia del Carnevale si sposta nel suggestivo borgo medievale di Casertavecchia con un appuntamento extra di luci e colori di "Comunalia, un inverno d'autore", la rassegna culturale diffusa promossa dal Comune di Caserta e realizzata, per questa edizione, da Fabbrica Audiovisiva Napoletana s.r.l. Casertavecchia diventa il palcoscenico di una giornata interamente dedicata ai più piccoli e alle famiglie con "Carnevale al Borgo", tra animazione, spettacoli e momenti di intrattenimento immersi nella cornice storica di piazza Vescovado e dei Giardini della Cattedrale.