Presepe Vivente e concerti a Casertavecchia per Comunalia

Il fine settimana a Casertavecchia si arricchisce di eventi con il Presepe Vivente e i concerti, nell’ambito della rassegna “Comunalia, un inverno d’autore”. Promossa dal Comune di Caserta e organizzata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana, questa occasione offre momenti di tradizione e musica, proseguendo il percorso iniziato con il Concerto per l’Epifania. Un’opportunità per vivere in modo autentico e culturale l’atmosfera del periodo in un contesto storico e suggest

Dopo il successo del Concerto per l'Epifania, la rassegna diffusa "Comunalia, un inverno d'autore", promossa dal Comune di Caserta e realizzata in questa edizione da Fabbrica Audiovisiva Napoletana srl, entra nel vivo sabato 10 e domenica 11 gennaio con un intenso fine settimana di eventi.

