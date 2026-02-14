Il Carnevale nel centro di Caserta e a Casertavecchia

Il Carnevale ha preso vita nel cuore di Caserta e a Casertavecchia, attirando tante famiglie e appassionati di feste popolari. La causa è la presenza di sfilate di carri allegorici e maschere colorate, che riempiono le strade di allegria e musica. In questa edizione, l’evento si inserisce nella rassegna “Comunalia, un inverno d’autore”, organizzata dal Comune e curata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana. Le piazze si sono riempite di decorazioni vivaci e di persone vestite con costumi tradizionali.

Martedì grasso, 17 febbraio, alle ore 17.00 prenderà il via la Parata di Carnevale, una grande festa teatrale itinerante che attraverserà il cuore della città per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini in un momento di aggregazione collettiva all'insegna della tradizione e del divertimento. La partenza è prevista da piazza Dante alle ore 17.00, per poi snodarsi lungo via Mazzini e il centro storico della città con arrivo al Palazzo di Città. Protagonista dell'evento sarà la Compagnia La Mansarda - Teatro dell'Orco, che accompagnerà grandi e piccini - preferibilmente in maschera - per le vie del centro storico all'insegna dell'allegria e del divertimento.