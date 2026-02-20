Comunali Durigon | Non esistono nomi su altre candidature possibili Cannizzaro è il nome principe

Durigon ha dichiarato che, per le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, non ci sono altri nomi in lizza oltre a Cannizzaro. La sua affermazione arriva mentre si intensificano le discussioni tra i politici nazionali sui candidati possibili, con l’obiettivo di definire una scelta chiara. La candidatura di Cannizzaro sembra ormai salda, anche alla luce delle recenti consultazioni tra gli esponenti locali e nazionali. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

È quanto ha dichiarato il sottosegretario al lavoro a margine della riunione del direttivo regionale della Lega a Reggio Calabria. Il mimistro Salvini ha ribadito: "La squadra deve essere pronta e forte da subito" "Per le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria sono incorso discussioni nazionali, come per altri capoluoghi. Non credo che sul nome di Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco, nel centrodestra ci siano grosse diatribe. Se davvero fosse lui, ne saremmo felici. Su un punto però c'è fermezza: ci sarà un centrodestra unito, ve lo posso garantire, con un candidato unico". Lo ha detto, come riporta l'Agi, a margine dei lavori del direttivo regionale della Lega in Calabria, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, incontrando i giornalisti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

